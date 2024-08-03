Ekonomide geçen hafta: İşte Türkiye ve dünyada öne çıkan gelişmeler
Geçen hafta küresel piyasalarda ABD'den gelen veriler ve İngiltere'nin faiz indirim kararı takip edilirken Türkiye'de doğalgaz zammı ve TMBB Genel Kurulu'nda kabul edilen vergi paketi öne çıktı.
Geçen hafta küresel piyasalarda ABD'den gelen veriler ve İngiltere'nin faiz indirim kararı takip edilirken Türkiye'de doğalgaz zammı ve TMBB Genel Kurulu'nda kabul edilen vergi paketi öne çıktı. İşte geçen hatfanın öne çıkan gelişmeleri:
ABD’de istihdam hızı düştü
ABD'de tarım dışı istihdam, Temmuz’da 114 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4,3’e yükseldi. Böylelikle, ABD’de istihdam hızı Temmuz’da düştü, işsizlik ise neredeyse 3 yılın zirvesine çıktı.
Vergi paketi kuruldan geçti
Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon dolarlık kredi
Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu Türkiye’de Şubat 2023’te meydana gelen şiddetli depremler sonucunda yıkılan veya ağır şekilde hasar gören mikro işletmelerin yeniden canlandırılmasını desteklemeye devam etmek amacıyla sağlanacak 600 milyon dolar tutarında bir finansmanı onayladı.