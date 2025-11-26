Ekonomide para arzını belirleyen faktörler

Zorunlu karşılık oranları

Zorunlu karşılık oranları, bankaların mevduatlarının belirli bir bölümünü merkez bankasında tutmalarını zorunlu kılan uygulamadır. Bu oran yükseltildiğinde bankaların kredi verme kapasitesi azalır. Bu durum doğrudan para çarpanının küçülmesine ve para arzının daralmasına yol açar. Oranın düşürülmesi ise bankalarda daha fazla likidite bırakarak kredi genişlemesini hızlandırır. Bu nedenle zorunlu karşılık politikası para arzının kontrolünde etkili bir araçtır. Bankaların rezerv yönetimi bu oranların değişimine oldukça duyarlıdır. Zorunlu karşılık oranlarının uzun vadeli finansal istikrar için kullanımı da önem taşır. Böylelikle para politikasının istikrar hedefleri bu araç sayesinde desteklenmiş olur. Ekonomide kredi kanalı üzerinden yapılan düzenlemeler para arzını önemli ölçüde biçimlendirir.