Ekonomik Güven Endeksi nedir? Ekonomik Güven Endeksi nasıl hesaplanır?
Ülkenin finansal durumunu ve gelecek beklentilerini gösteren önemli bir gösterge olan Ekonomik Güven Endeksi, tüketicilerin ve üreticilerin ülke ekonomisine dair beklentilerini ve geleceğe dair güvenlerini ölçen bir endekstir. Ekonomik Güven Endeksi bilgileri ile siyasiler ve ekonomistler tarafından yeni önlemler alınabilir.
Ekonomik Güven Endeksi nedir?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan tanıma göre ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir.
TÜİK Ekonomik Güven Endeksi’ni oluşturan anket bazlı göstergeler; tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi, perakende ticaret sektörü güven endeksi, inşaat sektörü güven endeksi olarak sıralanır.
Ekonomik Güven Endeksi nasıl yorumlanır?
Ekonomik Güven Endeksi 0-200 arasında değer alır. Değerin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin karamsarlığı göstermektedir.
İyimserlik, tüketim ve yatırımların artmasına, işletmelerin büyüme ve genişleme stratejilerini güçlendirmesine yardımcı olurken, karamsarlık; tüketim ve yatırımların azalmasına, işletmelerin kar beklentilerini düşürmesine ve belirsizlikler nedeniyle ekonominin yavaşlamasına neden olabilir. Bu durumda, politika yapıcılar genellikle ekonomiyi canlandırmak için teşvik önlemleri alabilirler.