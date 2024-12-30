Ekonomik Güven Endeksi nedir? Ekonomik Güven Endeksi nasıl hesaplanır?

İyimserlik, tüketim ve yatırımların artmasına, işletmelerin büyüme ve genişleme stratejilerini güçlendirmesine yardımcı olurken, karamsarlık; tüketim ve yatırımların azalmasına, işletmelerin kar beklentilerini düşürmesine ve belirsizlikler nedeniyle ekonominin yavaşlamasına neden olabilir. Bu durumda, politika yapıcılar genellikle ekonomiyi canlandırmak için teşvik önlemleri alabilirler.