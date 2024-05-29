Ekonomik güven endeksi nedir? Nasıl hesaplanır?
Ekonomik güven endeksi, bir ülkenin ekonomik durumu ve geleceği hakkında genel bir fikir vermek için kullanılan önemli bir göstergedir. Peki, ekonomik güven endeksi nasıl hesaplanır? Ekonomik güven endeksi nasıl yorumlanır? İşte detaylar…
Ekonomik güven endeksi nedir?
Ekonomik güven endeksi, tüketicilerin ve üreticilerin genel ekonomik duruma yönelik algılarını, beklentilerini ve eğilimlerini yansıtan bir bileşik endekstir.
Ekonomik güven endeksi nasıl hesaplanır?
Her sektöre ait alt endeksler, TÜİK tarafından yapılan anketlerle toplanır. Alt endekslerin mevsimsellik etkisi arındırılır. Her sektörün endeksindeki alt endeksler için ağırlıklar belirlenir. Ağırlıklı alt endeksler toplanarak ortalamaları alınır. Ortalama 100 ile çarpılarak ekonomik güven endeksi elde edilir.
Ekonomik güven endeksinin alt endeksleri ve ağırlıkları şu şekilde sıralanabilir:
İnşaat: %5
Perakende ticaret: %5
Hizmet: %30
Reel kesim: %40
Tüketici: %20
Ekonomik güven endeksi nasıl yorumlanır?
Endeks göstergelerinin yorumlanması genel olarak 100 altı olumsuz ve 100 üstü olumlu olarak yapılır. TL söz konusu olduğu zaman beklenenden daha yüksek olan ölçümler olumlu, beklenenden daha düşük olarak tespit edilen ölçümler ise olumsuz şeklinde kabul edilir.