Ekonomik güven endeksi nedir? Nasıl hesaplanır?

Ekonomik güven endeksi nasıl yorumlanır?

Endeks göstergelerinin yorumlanması genel olarak 100 altı olumsuz ve 100 üstü olumlu olarak yapılır. TL söz konusu olduğu zaman beklenenden daha yüksek olan ölçümler olumlu, beklenenden daha düşük olarak tespit edilen ölçümler ise olumsuz şeklinde kabul edilir.