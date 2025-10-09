  1. Ekonomim
Ekonominin kötüye gittiğinin erken işareti sayılıyor! İşte ekonomistlerin dikkatle izlediği o sektör

Uzun süredir tüketici harcamalarının bir göstergesi olan kahverengi kutulardaki talep dünyanın en büyük ekonomilerinde durgunluk uyarısı olarak kabul ediliyor. Ekonomistlerin de dikkatle izlediği bu sektör son dönemde endişeleri artırdı.

Ekonomistler uzun zamandır gerçek dünya talebini temsil eden bir araç olarak karton kutu sektörüne bakıyorlar.

Her şey kahverengi kutularla taşınıyor

Buzdolaplarından dondurulmuş pizzalara kadar her şey bu kutularda taşınıyor.

Ekonominin kötüye gittiğinin erken bir işareti 

Verandalarda birikiyor, depo yükleme alanlarını ve geri dönüşüm kutularını dolduruyorlar. Üretim arttığında ve şirketler daha fazla ürün satmayı beklediklerinde daha fazla kutu sipariş ediyorlar.

Talebin zayıfladığını gördüklerinde ise bunun siparişler düştüğü anlamına geliyor. Ayrıca bu gösterge ekonominin kötüye gittiğinin erken bir işareti olabiliyor.

