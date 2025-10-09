Ekonominin kötüye gittiğinin erken işareti sayılıyor! İşte ekonomistlerin dikkatle izlediği o sektör
Uzun süredir tüketici harcamalarının bir göstergesi olan kahverengi kutulardaki talep dünyanın en büyük ekonomilerinde durgunluk uyarısı olarak kabul ediliyor. Ekonomistlerin de dikkatle izlediği bu sektör son dönemde endişeleri artırdı.
Ekonomistler uzun zamandır gerçek dünya talebini temsil eden bir araç olarak karton kutu sektörüne bakıyorlar.
Her şey kahverengi kutularla taşınıyor
Buzdolaplarından dondurulmuş pizzalara kadar her şey bu kutularda taşınıyor.
Ekonominin kötüye gittiğinin erken bir işareti
Verandalarda birikiyor, depo yükleme alanlarını ve geri dönüşüm kutularını dolduruyorlar. Üretim arttığında ve şirketler daha fazla ürün satmayı beklediklerinde daha fazla kutu sipariş ediyorlar.