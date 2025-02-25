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  4. Ekonominin yol haritası belirlendi: Konut fiyatları ve kiralara düzenleme: İşte 5 başlıkta detaylar

Ekonominin yol haritası belirlendi: Konut fiyatları ve kiralara düzenleme: İşte 5 başlıkta detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni reform programı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi güçlendirecek. Ayrıca, sosyal konut hamlesiyle kira ve konut fiyatlarındaki artışın kontrol altına alınması hedefleniyor.

Ekonominin yol haritası belirlendi: Konut fiyatları ve kiralara düzenleme: İşte 5 başlıkta detaylar - Sayfa 1

AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı Reform Programı, ekonomide kapsamlı yenilikleri gündeme getirdi. Program kapsamında birçok alanda iyileşme sağlanması hedefleniyor.

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Ekonominin yol haritası belirlendi: Konut fiyatları ve kiralara düzenleme: İşte 5 başlıkta detaylar - Sayfa 2

BÜYÜME İÇİN YENİ TEDBİRLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün duyurduğu Türkiye Yüzyılı Reform Programı, ekonomik dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için yeni tedbirler devreye girecek ve bu süreçle birlikte önemli düzenlemeler hayata geçirilecek.

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Ekonominin yol haritası belirlendi: Konut fiyatları ve kiralara düzenleme: İşte 5 başlıkta detaylar - Sayfa 3

TASARRUF DEVAM EDECEK

Kamu yönetiminde de bir süredir uygulanan tasarruf uygulamalarında yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Yapılacak düzenlemeler ile kamu harcamalarında uygulanan disiplininin korunması sürdürülecek. Vergi alanında da düzenlemeler gelecek.

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Ekonominin yol haritası belirlendi: Konut fiyatları ve kiralara düzenleme: İşte 5 başlıkta detaylar - Sayfa 4

Düzenleme kapsamında vergide adaletin sağlanması için çok kazanandan çok vergi alma prensibinin devreye girmesi ile kamu kazancı artırılacak.

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