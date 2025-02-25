Ekonominin yol haritası belirlendi: Konut fiyatları ve kiralara düzenleme: İşte 5 başlıkta detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni reform programı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi güçlendirecek. Ayrıca, sosyal konut hamlesiyle kira ve konut fiyatlarındaki artışın kontrol altına alınması hedefleniyor.
AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı Reform Programı, ekonomide kapsamlı yenilikleri gündeme getirdi. Program kapsamında birçok alanda iyileşme sağlanması hedefleniyor.
BÜYÜME İÇİN YENİ TEDBİRLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün duyurduğu Türkiye Yüzyılı Reform Programı, ekonomik dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için yeni tedbirler devreye girecek ve bu süreçle birlikte önemli düzenlemeler hayata geçirilecek.
TASARRUF DEVAM EDECEK
Kamu yönetiminde de bir süredir uygulanan tasarruf uygulamalarında yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Yapılacak düzenlemeler ile kamu harcamalarında uygulanan disiplininin korunması sürdürülecek. Vergi alanında da düzenlemeler gelecek.