Ekonominin yol haritası belirlendi: Konut fiyatları ve kiralara düzenleme: İşte 5 başlıkta detaylar

BÜYÜME İÇİN YENİ TEDBİRLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün duyurduğu Türkiye Yüzyılı Reform Programı, ekonomik dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için yeni tedbirler devreye girecek ve bu süreçle birlikte önemli düzenlemeler hayata geçirilecek.