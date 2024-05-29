Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin dolar kuru beklentisi belli oldu
Foreks Haber'in ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirdiği dolar/TL ve enflasyon beklenti anketinin sonuçları yayımladı.
Foreks Haber'in 2024 sonuna ilişkin dolar/TL anketine 8 ekonomist katılım sağladı.
Ankete katılan ekonomistlerin dolar kurunda yıl sonuna ilişkin medyan tahmini 38,30 TL, en yüksek ve en düşük tahminleri ise sırasıyla 40,89 ve 37,00 TL oldu.
Önceki anket döneminde yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,00 TL seviyesindeydi. TCMB'nin son piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu kur beklentisi 38,78 TL olmuştu.
Foreks Haber'in enflasyon beklenti anketine ise 18 ekonomist katılım sağladı. Ekonomistlerin mayıs ayı yıllık TÜFE verisi için medyan tahmini yüzde 74,80, ortalama tahmini ise yüzde 74,87 artışa işaret etti.