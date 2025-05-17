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Eksik prim günlerini ödeyerek emekli olmak mümkün: İşte borçlanma seçenekleri ve ücretleri

Sigortalı çalışanların en çok zorlandığı konuların başında eksik prim günleri geliyor. Ancak devletin sunduğu borçlanma imkânları nedeniyle emeklilik için gereken prim günlerini tamamlamak mümkün. Doğum, askerlik, yurtdışı çalışma gibi farklı başlıklarda sağlanan bu desteklerle erken emeklilik hayal değil.. İşte borçlanma seçenekleri ve ücretleri...

Eksik prim günlerini ödeyerek emekli olmak mümkün: İşte borçlanma seçenekleri ve ücretleri - Sayfa 1

Eksik prim günü olanlar arasında özellikle doğum yapan kadın çalışanlar ve askerlik hizmetini gerçekleştiren erkekler için borçlanma fırsatları büyük önem taşıyor.

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Eksik prim günlerini ödeyerek emekli olmak mümkün: İşte borçlanma seçenekleri ve ücretleri - Sayfa 2

Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları da yurtdışı borçlanması ile sisteme dahil olabiliyor.

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Eksik prim günlerini ödeyerek emekli olmak mümkün: İşte borçlanma seçenekleri ve ücretleri - Sayfa 3

Geçmişte Bağ-Kur kapsamında sigortalı olup prim ödemeyenler de ihya yöntemiyle bu süreleri yeniden aktif hale döndürebiliyor.

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Eksik prim günlerini ödeyerek emekli olmak mümkün: İşte borçlanma seçenekleri ve ücretleri - Sayfa 4

GÜNCEL BORÇLANMA ÜCRETLERİ NE KADAR?

Borçlanma ve ihya işlemleri için ödenecek tutarlar brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. İşte kalem kalem güncel ücretler:

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