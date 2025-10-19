Eksik primi olanlara isteğe bağlı sigortayla emeklilik fırsatı: Peki kimler yararlanabilir?
Türkiye’de emeklilik için yaş, sigorta süresi ve prim günü gibi temel koşullar gerekiyor. Ancak çalışmayan ya da prim gün sayısı eksik olan kişiler için isteğe bağlı sigorta önemli bir fırsat sağlıyor. Bunun yanısıra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen uygulamadan yararlanmak için bazı koşulların karşılanması gerekiyor. İşte şartlar ve detaylar...
İlk kez isteğe bağlı sigorta yaptırmak isteyenler, “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi”ni doldurarak bulundukları ildeki SGK müdürlüğüne veya merkezine başvurabiliyor. Başvuru işlemi e-Devlet üzerinden de kolayca yapılabiliyor. Daha önce isteğe bağlı sigortası olan ancak ara veren kişiler ise yeniden sigorta yaptırmak için SGK’ya dilekçe vermek zorunda.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sağladığı bu uygulamadan faydalanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.
Bu şatlar arasında;
Türkiye’de ikamet etmek,
Zorunlu sigortalı bir işte çalışmamak,
Ay içinde 30 günden az çalışanlar için prim tamamlama hakkı bulunmak,
Malullük veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak.