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  4. Elazığ'da 200 bini aşkın badem fidanı toprakla buluşturuldu

Elazığ'da 200 bini aşkın badem fidanı toprakla buluşturuldu

Türkiye'nin önemli badem yetiştiriciliği yapılan kentleri arasında yer alan Elazığ'da 5 yılda 200 bini aşkın badem fidanı toprakla buluşturuldu. Badem ağacı sayısı da rekolte de artış gösteriyor.

Elazığ'da 200 bini aşkın badem fidanı toprakla buluşturuldu - Sayfa 1

Rakımı, iklimi ve toprak yapısıyla kaliteli badem yetiştirilen Elazığ'da, her geçen yıl badem ağacı sayısı da rekolte de artış gösteriyor.

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Elazığ'da 200 bini aşkın badem fidanı toprakla buluşturuldu - Sayfa 2

Kentte 5 yılda badem bahçelerinde 200 bini aşkın fidanın dikilmesiyle badem üretimi yapılan ağaç sayısı 32 bin dekarı aşan alanda 507 bine yükseldi.

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Elazığ'da 200 bini aşkın badem fidanı toprakla buluşturuldu - Sayfa 3

Sonbaharda yapılacak hasatla badem üretiminde, bu yıl hava şartlarını iyi gitmesi ve yeterli yağışın olması dolayısıyla iyi verim bekleniyor.

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Elazığ'da 200 bini aşkın badem fidanı toprakla buluşturuldu - Sayfa 4

"5 yıl içerisinde badem ekiliş alanında yüksek artış oldu"

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, AA muhabirine, Elazığ'da son yıllarda badem üretiminde büyük bir artışın yaşadığını söyledi.

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