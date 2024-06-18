Elazığ'da 200 bini aşkın badem fidanı toprakla buluşturuldu
Türkiye'nin önemli badem yetiştiriciliği yapılan kentleri arasında yer alan Elazığ'da 5 yılda 200 bini aşkın badem fidanı toprakla buluşturuldu. Badem ağacı sayısı da rekolte de artış gösteriyor.
Rakımı, iklimi ve toprak yapısıyla kaliteli badem yetiştirilen Elazığ'da, her geçen yıl badem ağacı sayısı da rekolte de artış gösteriyor.
Kentte 5 yılda badem bahçelerinde 200 bini aşkın fidanın dikilmesiyle badem üretimi yapılan ağaç sayısı 32 bin dekarı aşan alanda 507 bine yükseldi.
Sonbaharda yapılacak hasatla badem üretiminde, bu yıl hava şartlarını iyi gitmesi ve yeterli yağışın olması dolayısıyla iyi verim bekleniyor.
"5 yıl içerisinde badem ekiliş alanında yüksek artış oldu"
Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, AA muhabirine, Elazığ'da son yıllarda badem üretiminde büyük bir artışın yaşadığını söyledi.