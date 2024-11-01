Elektriğin ardından doğalgaza da kademeli fatura geliyor! Peki uygulamaya ne zaman geçilecek?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bayraktar, elektrikte başlatılması planlanan “az tüketenden düşük ücret, fazla tüketenden gerçek maliyetin alınması” uygulamasının doğalgazda da hayata geçirileceğini belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bayraktar, elektrikte uygulanacak "az tüketenden düşük ücret, yüksek tüketenden gerçek maliyet alınması" sisteminin doğalgazda da uygulanacağını ifade etti.
Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Bayraktar, "Zamla alakalı herhangi bir şeyimiz yok. Ama Türkiye'de elektrik ve doğal gazda çok ciddi şekilde devletimizin desteği var. Bu desteklerimizin gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yansıması noktasında; desteğe ihtiyaç duymayan, tüketimi yüksek olan grupların, elektriğin ve doğal gazın gerçek maliyetlerini karşılamasıyla alakalı bir düşüncemiz var." ifadesini kullandı.
Türkiye'de hane halkı başına ortalama 200 kilovatsaatlik bir tüketimin olduğunu belirten Bayraktar, şunları söyledi:
DOĞALGAZA DA KAMELİ FİYATLANDIRMA GELİYOR
"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yaptığı son düzenlemeyle iki katından daha fazla, yani ayda 417 kilovatsaat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu inşallah şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar. Yapılan düzenleme esas itibarıyla budur. Dolayısıyla Türkiye ortalamasında tüketim yapıyorsan, 200 kilovatsaat tüketiyorsan ayda 414 lira fatura ödüyorsun. Ocakta da 414 lira ödemeye devam edeceksiniz. Ama normal tüketimin iki katından daha fazla, ayda bin 50 liralık fatura geliyorsa zaten 414 kilovatsaat tüketimi aşıyorsun demektir. Dolayısıyla desteklenecek grupta değilsin demektir."