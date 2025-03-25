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  4. Elektrik faturalarına zam yolda! O tarihten İtibaren geçerli olacak

Elektrik faturalarına zam yolda! O tarihten İtibaren geçerli olacak

Elektrik dağıtım şirketlerinin talepleri doğrultusunda, enerji yönetimi 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek zam için çalışmalarını tamamladı. Zam kararının bu hafta içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Elektrik faturalarına zam yolda! O tarihten İtibaren geçerli olacak - Sayfa 1

Elektrik dağıtım şirketlerinin artan talepleri üzerine enerji yönetimi, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak yüzde 25’lik elektrik zammı için hazırlıklarını tamamladı.

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Elektrik faturalarına zam yolda! O tarihten İtibaren geçerli olacak - Sayfa 2

Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre; bu hafta yapılması beklenen resmi açıklamayla birlikte elektrik tarifesine yüzde 25'lik bir zam yapılacak. Artış, sanayi tipi işletmelerin yanı sıra konut kullanıcılarını da doğrudan etkileyecek.

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Elektrik faturalarına zam yolda! O tarihten İtibaren geçerli olacak - Sayfa 3

Son olarak Temmuz 2024'te yapılan elektrik zammının ardından 6 aydır herhangi bir artış yapılmaması, Türkiye'deki yüksek enflasyon nedeniyle dağıtım şirketlerinin tepkisine yol açtı.

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Elektrik faturalarına zam yolda! O tarihten İtibaren geçerli olacak - Sayfa 4

Şirketler, karlılık oranlarının düştüğünü belirterek, son dönemlerde altyapı yatırımlarına ayrılan bütçede kesintiye gittiklerini ifade etti. Bu durum, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintilerinin yaşanmasına neden oldu.

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