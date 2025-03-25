Elektrik faturalarına zam yolda! O tarihten İtibaren geçerli olacak
Elektrik dağıtım şirketlerinin talepleri doğrultusunda, enerji yönetimi 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek zam için çalışmalarını tamamladı. Zam kararının bu hafta içinde resmen açıklanması bekleniyor.
Elektrik dağıtım şirketlerinin artan talepleri üzerine enerji yönetimi, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak yüzde 25’lik elektrik zammı için hazırlıklarını tamamladı.
Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre; bu hafta yapılması beklenen resmi açıklamayla birlikte elektrik tarifesine yüzde 25'lik bir zam yapılacak. Artış, sanayi tipi işletmelerin yanı sıra konut kullanıcılarını da doğrudan etkileyecek.
Son olarak Temmuz 2024'te yapılan elektrik zammının ardından 6 aydır herhangi bir artış yapılmaması, Türkiye'deki yüksek enflasyon nedeniyle dağıtım şirketlerinin tepkisine yol açtı.