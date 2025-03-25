Elektrik faturalarına zam yolda! O tarihten İtibaren geçerli olacak

Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre; bu hafta yapılması beklenen resmi açıklamayla birlikte elektrik tarifesine yüzde 25'lik bir zam yapılacak. Artış, sanayi tipi işletmelerin yanı sıra konut kullanıcılarını da doğrudan etkileyecek.