Elektrik faturalarında pazarlık dönemi başlıyor! Yeni tarifeler yılbaşında devreye girecek
Elektrikte pazarlık dönemi başlıyor. Yeni tarifeler 1 Ocak’ta devreye girecek. Yeni uygulamada fiyatlar nedeniyle mesken ve ticarethane abonelerinin faturası yükselecek. Faturadaki maliyetlerden kurtulmak isteyen elektrik firmalarıyla pazarlık yapıp ‘serbest tüketici’ anlaşması imzalayabilecek.
Elektrik faturalarında pazarlık dönemi başlıyor. Yeni tarifeler 1 Ocak’ta devreye girecek. Hem mesken hem de ticarethane abonelerinde faturalar artacak.
Elektrik tarifeleri yılbaşında güncellenecek
Yeni yılda devreye girecek yeni tarifedeki fiyatlar nedeniyle faturalar da yükselecek. Mesken ve ticarethane aboneleri, fatura yükünü azaltmak için tıpkı GSM operatörlerinde olduğu gibi elektrik firmalarıyla pazarlık yapıp ‘serbest tüketici’ anlaşması imzalayarak uygun tarifeye geçebilecekler.
Fatura yükünü azaltmak isteyen pazarlık masasına oturacak
Yeni elektrik tarifesindeki fiyatlar nedeniyle faturası yükselecek olan mesken ve ticarethane aboneleri, fatura yükünü azaltmak için tıpkı GSM operatörlerinde olduğu gibi elektrik firmalarıyla pazarlık yapıp ‘serbest tüketici’ anlaşması imzalayarak uygun tarifeye geçebilecekler. Peki bu nasıl olacak? Faturayı düşürmek için başka hangi yollar izlenmeli? Kolen Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt ayrıntıları Posta Gazetesi’ne anlattı.
Meskenlerde yüzde 5-10 oranında tasarruf
Mevcut durumda meskenlerde elektrik tarifesi nedir?
Mesken tarifelerinde şu anda 2 kademeli bir tarife uygulanıyor. Günlük 8 kilovatsaat altı tüketimlerde kilovatsaat başına tüm vergiler dahil 2.26 lira, 8 kilovatsaat üstü tüketimlere 3.29 lira fiyat uygulanıyor.