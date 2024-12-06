Elektrik faturalarında pazarlık dönemi başlıyor! Yeni tarifeler yılbaşında devreye girecek

Fatura yükünü azaltmak isteyen pazarlık masasına oturacak

Yeni elektrik tarifesindeki fiyatlar nedeniyle faturası yükselecek olan mesken ve ticarethane aboneleri, fatura yükünü azaltmak için tıpkı GSM operatörlerinde olduğu gibi elektrik firmalarıyla pazarlık yapıp ‘serbest tüketici’ anlaşması imzalayarak uygun tarifeye geçebilecekler. Peki bu nasıl olacak? Faturayı düşürmek için başka hangi yollar izlenmeli? Kolen Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt ayrıntıları Posta Gazetesi’ne anlattı.