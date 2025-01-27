Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor! Çok tüketen çok ödeyecek

TÜKETİMİ FAZLA OLANIN FATURASI YÜKSELECEK

200-300 kWh ortalama elektrik tüketimi olan evlerin faturasında bir değişiklik öngörülmezken, yüksek faturada yıllık kullanım için sınır 5 bin kWh'den başlayacak. Bunun aylık ifadesi 417 kWh'ye karşılık gelecek ve bunun üzerinde tüketimi olanların faturaları yükselecek.