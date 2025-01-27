Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor! Çok tüketen çok ödeyecek
Şubat ayı itibarıyla elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. Fazla elektrik tüketen haneler, kullandıkları enerjiyi gerçek maliyeti üzerinden ödeyecek. Peki, yeni düzenleme hangi sınırı getiriyor? En çok elektrik tüketen cihazlar hangileri? İşte detaylar...
Şubat ayından itibaren Türkiye genelinde elektrik faturalarında yeni bir düzenleme hayata geçiyor. Buna göre, aylık 417 kilovatsaatten fazla elektrik tüketen aboneler, tüketimlerinin bu sınırı aşan kısmı için sübvansiyonsuz tam ücret ödeyecek.
Düzenleme, yüksek tüketim yapanların faturalarında ciddi artışlara yol açarken, ortalama tüketim seviyesindeki abonelerin faturalarında kayda değer bir değişiklik beklenmiyor.
TİCARİ İŞLETMELERİ DE KAPSIYOR
Şubat ayında devreye girecek yeni elektrik tarife modeli, düşük tüketim yapan haneleri koruma altına alırken, aşırı tüketimi caydırmayı ve enerji kullanımında denge oluşturmayı hedefliyor. Yalnızca bireysel kullanıcıları değil, ortak kullanım alanları ve ticari işletmeleri de kapsayan bu düzenleme, enerji maliyetlerini doğrudan etkileyebilir.
TÜKETİMİ FAZLA OLANIN FATURASI YÜKSELECEK
200-300 kWh ortalama elektrik tüketimi olan evlerin faturasında bir değişiklik öngörülmezken, yüksek faturada yıllık kullanım için sınır 5 bin kWh'den başlayacak. Bunun aylık ifadesi 417 kWh'ye karşılık gelecek ve bunun üzerinde tüketimi olanların faturaları yükselecek.