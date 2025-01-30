Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor: 1,2 milyon mesken etkilenecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan milyonlarca elektrik abonesine kötü haber geldi. 417 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen haneler, elektriği gerçek maliyet üzerinden ödeyecek. Yeni düzenlemeye göre, 1050 TL’yi aşan faturalar gerçek maliyetleri yansıtacak. Yüksek tüketim yapan aboneleri ekonomik açıdan zorlu günler bekliyor.
Elektrik faturaları 1 Şubat itibarıyla değişiyor. Yeni dönemde çok elektrik tüketen daha yüksek fatura ödeyecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın duyurusuna göre, elektrik faturalarında 1 Şubat'tan itibaren yeni bir düzenleme yürürlüğe girecek. Bu düzenleme ile aylık 417 kilovatsaat elektrik tüketen bir vatandaşın faturası, mevcutta yaklaşık 1.050 TL iken, yeni tarifeyle 2.000 TL’ye kadar çıkabilecek.
Yetkililer, düzenlemenin enerji maliyetlerindeki artış ve sürdürülebilir enerji politikalarını destekleme amacıyla yapıldığını belirtti. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve uygulama detaylarının önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.