Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor: 1,2 milyon mesken etkilenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın duyurusuna göre, elektrik faturalarında 1 Şubat'tan itibaren yeni bir düzenleme yürürlüğe girecek. Bu düzenleme ile aylık 417 kilovatsaat elektrik tüketen bir vatandaşın faturası, mevcutta yaklaşık 1.050 TL iken, yeni tarifeyle 2.000 TL’ye kadar çıkabilecek.