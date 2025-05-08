Elektrik faturanızı yarı yarıya azaltmaya ne dersiniz? İşte, faturanızı azaltacak o yöntemler
Elektrik faturalarını düşürmek için birçok yöntem bulunmaktadır. Bunları genel olarak tüketimi azaltmak ve daha verimli cihazlar kullanmak şeklinde iki kategoriye ayırabiliriz. Peki, elektrik faturasını azaltacak yöntemler nelerdir? Elektrik faturasını azaltma yöntemlerini sizler için haberimizde derledik. İşte, elektrik faturanızı azaltmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları...
TÜKETİMİ AZALTMA YÖNTEMLERİ
AYDINLATMA:
- Perdeleri açarak gün ışığından daha fazla yararlanın.
- Gereksiz yanan lambaları söndürün.
- LED ampuller kullanarak aydınlatma giderlerinizi azaltın. Led ampüller eski tip akkor ampüllere göre çok daha az enerji tüketir ve daha uzun ömürlüdür.
- Hareket sensörlü lambalar kullanın. Özellikle koridor, merdiven gibi alanlarda hareket sensörlü lambalar kullanarak gereksiz yanmaları önleyebilirsiniz.
ELEKTRONİK CİHAZLAR:
- Kullanmadığınız elektronik cihazların fişini prizden çekin. Elektronik cihazlar bekleme modunda bile enerji tüketmeye devam ederler.
- Bilgisayarınızı ve televizyonunuzu kullanmadığınız zamanlarda kapatın.
- Şarj cihazlarını prizde takılı bırakmayın.
- Çamaşır ve bulaşık makinelerinizi tam dolduğunda çalıştırın.
- Çamaşırlarınızı düşük sıcaklıkta yıkayın. Yüksek sıcaklıkta yıkamak daha fazla enerji tüketimine neden olur.
- Dinlenmek için ütü yapmaya ara verdiğinizde ütünün fişini prizden çekin.
ISITMA VE SOĞUTMA:
- Ev izolasyonunu iyileştirin.
- Evden çıkarken kombiyi daha düşük sıcaklıklarda çalıştırılarak evin gün boyu sabit ısıda tutulması daha verimli olur. Ortam sıcaklığı 21 derece olacak şekilde kombinizi ayarlarsanız yakıt tüketiminiz azalır.
- Klimayı gereğinden fazla soğuk ya da sıcak çalıştırmayın. İdeal oda sıcaklığı 24-26° C’dir.
- Klima ve ısıtıcıları gereksiz yere çalıştırmayın.
- Klima kullanıyorsanız, filtrelerini düzenli olarak temizleyin.