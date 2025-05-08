Elektrik faturanızı yarı yarıya azaltmaya ne dersiniz? İşte, faturanızı azaltacak o yöntemler

TÜKETİMİ AZALTMA YÖNTEMLERİ

AYDINLATMA:

- Perdeleri açarak gün ışığından daha fazla yararlanın.

- Gereksiz yanan lambaları söndürün.

- LED ampuller kullanarak aydınlatma giderlerinizi azaltın. Led ampüller eski tip akkor ampüllere göre çok daha az enerji tüketir ve daha uzun ömürlüdür.

- Hareket sensörlü lambalar kullanın. Özellikle koridor, merdiven gibi alanlarda hareket sensörlü lambalar kullanarak gereksiz yanmaları önleyebilirsiniz.