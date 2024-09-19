Elektrik faturası çarpmasın! İşte evde asla bekleme modunda bırakmamanız gereken 5 cihaz
Kış aylarında enerji faturalarının yükselmesi beklenirken pek çok tüketici de evde tüketimden tasarruf etmenin yollarını arıyor. Kullandığımız pek çok cihazın bekleme modunda çalışması bile faturaları kabartıyor. İşte enerji faturalarının erimesine yardımcı olacak, asla bekleme modunda bırakmamanız gereken 5 ev aleti
Elektrik, doğalgaz ve suya gelen zamlar tüketiciyi zorluyor. Kış ayı ile birlikte faturaların daha da yükselmesi beklenirken pek çok kişi de faturaları düşürecek tasarruf yöntemlerinin peşine düştü. Özellikle elektrik faturalarını düşük tutmak için evde bulunan birkaç cihazı kontrol etmeniz gerekiyor.
BEKLEME MODU FATURALARI YÜKSELTİYOR
Cihazların ‘stand by’ özelliği yani bekleme modu faturaları yükselmesine ve gereksiz enerji tüketimine neden oluyor. Uzmanlar elektronik cihazların enerji sınıfları daha satın alınmadan dikkatli bir şekilde incelenmesi konusunda uyarıyor.
EVLERDE GİZLİ ENERJİ KAYIPLARI VAR
Binlerce evde fark edilmeyen bazı gizli enerji kayıpları da var. Özellikle de bekleme modunda bırakılan cihazlar.
Yüksek elektrik faturalarının arkasındaki asıl suçlu olmasalar da, bu cihazlar kapatılmazsa uzun vadede enerji maliyetlerine önemli ölçüde artırabiliyorlar. İşte asla bekleme modunda ya da prizde bırakılmaması gereken 5 cihaz
1. OYUN KONSOLLARI
Modern oyun sistemleri enerji tasarrufu özellikleriyle donatılmış olsa da, bekleme modunda bile önemli miktarda güç tüketiyorlar. Birçok kullanıcı, televizyonu kapattığında konsolunu da yanlışlıkla bekleme modunda bırakıyor. Cihazlar bekleme modundayken enerji tüketmeye devam ediyorlar. Uzmanlar kullanılmadığında oyun konsolunun kapatılmasının enerji faturalarını büyük oranda düşürdüğünü belirtiyor. İngiliz Enerji Tasarrufu Vakfı'nın raporuna göre, oyun konsolları bir hanenin enerji kullanımının yaklaşık yüzde altısını oluşturuyor. Bu küçük bir miktar gibi görünse de, konsolunuzu kapatarak elde edeceğiniz tasarruflar zamanla artacaktır.