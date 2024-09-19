Elektrik faturası çarpmasın! İşte evde asla bekleme modunda bırakmamanız gereken 5 cihaz

1. OYUN KONSOLLARI

Modern oyun sistemleri enerji tasarrufu özellikleriyle donatılmış olsa da, bekleme modunda bile önemli miktarda güç tüketiyorlar. Birçok kullanıcı, televizyonu kapattığında konsolunu da yanlışlıkla bekleme modunda bırakıyor. Cihazlar bekleme modundayken enerji tüketmeye devam ediyorlar. Uzmanlar kullanılmadığında oyun konsolunun kapatılmasının enerji faturalarını büyük oranda düşürdüğünü belirtiyor. İngiliz Enerji Tasarrufu Vakfı'nın raporuna göre, oyun konsolları bir hanenin enerji kullanımının yaklaşık yüzde altısını oluşturuyor. Bu küçük bir miktar gibi görünse de, konsolunuzu kapatarak elde edeceğiniz tasarruflar zamanla artacaktır.