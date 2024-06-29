Elektrik zammı emekli maaşını vuracak: 1 Temmuz detayı...
Elektriğe gelen zam dün açıklandı. Konutlara yüzde 38, tarım alanlarına ise yüzde 30 oranında zam yapıldı. Zam 1 Temmuz itibariyle geçerli olduğu için Haziran ayı enflasyonunu etkilemeyecek ve zam emeklilerin maaş artışına dahil edilmeyecek.
Son dönemde peş peşe gelen zamlar, dar gelirliyi daha da zorlayacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 25 Haziran sonrası elektrik zammını açıkladı. 25 Haziran sonrası yapılan elektrik zammı, özellikle konut ve tarım alanlarını etkiledi. Konutlarda yüzde 38, tarım alanlarındaki elektrik kullanımına yüzde 30 oranında zam yapıldı.
Elektrik zammı, akaryakıt zammının hemen ardından geldi. 25 Haziran sonrası yapılan bu zam, Temmuz ayı enflasyonuna dahil edilmeyecek.
Zam, emekli ve memur için 6 aylık enflasyon farkına da dahil edilmeyecek. Bu da milyonlarca insanın daha düşük maaş artışı alacağı anlamına geliyor.
Yeni yapılan bu zamlar, yaşam maliyetlerini daha da artıracak.