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  4. Elektrikten sonra doğalgazda da kademeli fatura dönemi başlıyor

Elektrikten sonra doğalgazda da kademeli fatura dönemi başlıyor

Elektrik faturalarında uygulanan kademeli tarife sisteminin ardından, doğalgaz faturaları için de benzer bir düzenleme hayata geçiriliyor.

Elektrikten sonra doğalgazda da kademeli fatura dönemi başlıyor - Sayfa 1

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu yılın başında elektrik faturalarında başlattığı 'maliyet esaslı kademeli tarife' uygulamasını, yaklaşan kış aylarında doğalgaz faturalarına da uygulamaya hazırlanıyor.

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Elektrikten sonra doğalgazda da kademeli fatura dönemi başlıyor - Sayfa 2

Bu yeni düzenleme ile birlikte, şehirler arasında doğalgaz maliyetlerinde önemli farklılıklar ortaya çıkacak.

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Elektrikten sonra doğalgazda da kademeli fatura dönemi başlıyor - Sayfa 3

Daha önce yıllık 5 bin kilovatsaatlik kullanımı aşan elektrik faturalarında fiyatların ikiye katlanmasının ardından, şimdi de doğalgaz için benzer bir uygulama geliyor. Bakanlık, 81 ildeki enerji kullanım bedellerini inceleyerek, her il için ayrı bir fiyatlandırma tablosu oluşturacak.

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Elektrikten sonra doğalgazda da kademeli fatura dönemi başlıyor - Sayfa 4

Kış aylarının daha çetin geçtiği iller için daha yüksek bir kota belirlenmesi beklenirken, Türkiye'nin güney ve batı kesimindeki daha ılıman iller için ise daha düşük bir kota uygulanacak.

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