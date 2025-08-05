Elektrikten sonra doğalgazda da kademeli fatura dönemi başlıyor
Elektrik faturalarında uygulanan kademeli tarife sisteminin ardından, doğalgaz faturaları için de benzer bir düzenleme hayata geçiriliyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu yılın başında elektrik faturalarında başlattığı 'maliyet esaslı kademeli tarife' uygulamasını, yaklaşan kış aylarında doğalgaz faturalarına da uygulamaya hazırlanıyor.
Bu yeni düzenleme ile birlikte, şehirler arasında doğalgaz maliyetlerinde önemli farklılıklar ortaya çıkacak.
Daha önce yıllık 5 bin kilovatsaatlik kullanımı aşan elektrik faturalarında fiyatların ikiye katlanmasının ardından, şimdi de doğalgaz için benzer bir uygulama geliyor. Bakanlık, 81 ildeki enerji kullanım bedellerini inceleyerek, her il için ayrı bir fiyatlandırma tablosu oluşturacak.