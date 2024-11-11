Emekli adayları dikkat! SGK uzmanı uyardı: 2024’de emekli olan yüzde 30 fazla emekli aylığı alacak

- SGDP ile çalışmaya devam etme hakkı olacak mı?

- Emekli olmazsa kaç yıl daha çalışılabilir?

- Şu anki emekli maaşı ne kadar, 2025'te ne kadar olacak?

- Mevcut maaş ve ek ödemelerle birlikte toplam gelir ne kadar, 2025'te ne kadar olacak?