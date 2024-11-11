Emekli adayları dikkat! SGK uzmanı uyardı: 2024’de emekli olan yüzde 30 fazla emekli aylığı alacak
2024'de emeklilik müracaatında bulunacaklar, 2025 ve sonraki yıllara göre emekli olacaklara göre %30 daha fazla emekli aylığı alacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun konuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 yılında emeklilik başvurusu yapanların, 2025 ve sonrasında emekli olacaklara kıyasla yüzde 30 daha yüksek emekli maaşı alacaklarını açıkladı. Ancak, daha fazla maaş almayı hedeflerken gelir kaybı yaşamamak için dikkatli olunması gerektiğine de vurgu yaptı.
2024 yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 45 seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, 2024'te emekli olmayanların maaşlarının düşmesine yol açabilir. Bu nedenle emeklilik kararı verirken, yalnızca emekli maaşı değil, kişinin diğer faktörleri de göz önünde bulundurulmalı:
- SGDP ile çalışmaya devam etme hakkı olacak mı?
- Emekli olmazsa kaç yıl daha çalışılabilir?
- Şu anki emekli maaşı ne kadar, 2025'te ne kadar olacak?
- Mevcut maaş ve ek ödemelerle birlikte toplam gelir ne kadar, 2025'te ne kadar olacak?