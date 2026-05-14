Emekli banka promosyonları güncellendi: En yüksek promosyon hangi bankada? İşte güncel tutarlar...
2026 Mayıs itibarıyla emekli banka promosyon kampanyaları yeniden güncellenirken, bankalar arasındaki rekabet giderek arttı. Emekli maaşını farklı bir bankaya taşıyan vatandaşlara sunulan nakit promosyonlar ve ek avantaj paketleri öne çıkarken, bazı bankalarda toplam ödeme tutarının 90 bin TL'yi aştığı görüldü. İşte bankalar ve sunduğu avantajlar...
Bankalar, emekli müşterilere yönelik promosyon kampanyalarını sürekli güncelleyerek rekabeti artırıyor. Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen vatandaşlara sunulan nakit ödemeler ve ek avantajlar öne çıkarken, promosyon tutarları maaş miktarına göre değişiklik gösteriyor. En yüksek promosyonu sunan bankaların sıralaması ise dönemsel olarak yenileniyor.
İşte bankalar ve promosyon tutarları...
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan veya ilk kez emekli olan müşterilerine yönelik yeni avantajlarını duyurdu. Kampanya kapsamında 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi, özel vadeli mevduat faiz oranları, otomatik fatura ödeme talimatlarına toplam 6 bin TL'ye kadar iade, ücretsiz HGS etiketi ve yüzde 25 indirimli kiralık kasa hizmeti sunulurken, tüm emekli müşterilere dijital kanallardan ücretsiz para transferi, aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira kazanımı ve yaklaşık 19 bin ATM'den ücretsiz işlem imkanı sağlanıyor. Banka ayrıca mevcut emekli müşterilerine yılda iki kez 25 bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans fırsatı sunduğunu açıkladı.
Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) kapsamında emekli maaşını bankadan alan müşterilerine yönelik yeni promosyon uygulamasını duyurdu. Buna göre emeklilere maaş tutarına göre 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılacak.
Uygulama kapsamında aylık maaşı 0 – 9.999,99 TL arasında olan emeklilere 5.000 TL, 10.000 – 14.999,99 TL aralığındakilere 8.000 TL, 15.000 – 19.999,99 TL aralığındakilere 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon verilecek.
ŞEKERBANK
0 – 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL maaş promosyonuna ek olarak çeşitli ürün ve kullanım avantajlarıyla birlikte toplamda 20.500 TL'ye varan promosyon sunuluyor.
10.000 – 14.999 TL aralığındaki emeklilere toplam promosyon tutarı 23.500 TL'ye kadar çıkıyor.
15.000 – 19.999 TL maaş alanlara sunulan toplam promosyon ise 25.500 TL seviyesine ulaşıyor.
20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler için toplam promosyon tutarı 27.500 TL'ye kadar yükseliyor.