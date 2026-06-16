Emekli banka promosyonları güncellendi: En yüksek promosyon hangi bankada? İşte güncel tutarlar...
Milyonlarca emeklinin gündeminde bu kez maaş zammı değil, bankaların başlattığı promosyon yarışı var. Haziran 2026 dönemine girilirken özel ve kamu bankaları, emekli maaş müşterilerini çekebilmek için kampanyalarını güncelledi. Sunulan nakit promosyonlar ve ek avantajlarla birlikte toplam ödeme tutarı bazı bankalarda 32 bin TL seviyesine kadar yükseldi. İşte detaylar...
Emekli maaşlarını taşıyan vatandaşlar için bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kazandı.
Haziran 2026 itibarıyla güncellenen kampanyalarda nakit ödemeler, ek bonuslar ve çeşitli avantaj paketleri dikkat çekerken, toplam kazanç bazı bankalarda 32 bin TL’ye kadar ulaşıyor.
İşte 2026 haziran ayı güncel emekli maaş promosyonu kampanyaları:
TEB EMEKLİ PROMOSYON
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Haziran 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
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