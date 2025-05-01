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  4. Emekli banka promosyonları güncellendi: İşte bankaların Mayıs 2025 emekli promosyon kampanyaları

Emekli banka promosyonları güncellendi: İşte bankaların Mayıs 2025 emekli promosyon kampanyaları

Mayıs 2025 itibarıyla emekli maaşını bankalara taşıyan vatandaşlar için promosyon kampanyaları güncellendi. Kamu ve özel bankalar, SGK emeklilerine yönelik cazip teklifler sunarak rekabeti artırdı. Promosyon tutarları, emekli maaşının miktarına ve bankaların sunduğu ek avantajlara göre değişiklik göstermektedir.​ . İşte, Mayıs 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesinde son durum

Emekli banka promosyonları güncellendi: İşte bankaların Mayıs 2025 emekli promosyon kampanyaları - Sayfa 1

​Mayıs 2025 itibarıyla emekli maaşını bankalara taşıyan vatandaşlar için promosyon kampanyaları güncellendi. Kamu ve özel bankalar, SGK emeklilerine yönelik cazip teklifler sunarak rekabeti artırdı. Promosyon tutarları, emekli maaşının miktarına ve bankaların sunduğu ek avantajlara göre değişiklik göstermektedir.

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Emekli banka promosyonları güncellendi: İşte bankaların Mayıs 2025 emekli promosyon kampanyaları - Sayfa 2

İŞTE MAYIS 2025 GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI

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Emekli banka promosyonları güncellendi: İşte bankaların Mayıs 2025 emekli promosyon kampanyaları - Sayfa 3

ZİRAAT BANKASI

Bankanın da yaptığı açıklamaya göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmakta.

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Emekli banka promosyonları güncellendi: İşte bankaların Mayıs 2025 emekli promosyon kampanyaları - Sayfa 4

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.

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