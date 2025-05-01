Emekli banka promosyonları güncellendi: İşte bankaların Mayıs 2025 emekli promosyon kampanyaları
Mayıs 2025 itibarıyla emekli maaşını bankalara taşıyan vatandaşlar için promosyon kampanyaları güncellendi. Kamu ve özel bankalar, SGK emeklilerine yönelik cazip teklifler sunarak rekabeti artırdı. Promosyon tutarları, emekli maaşının miktarına ve bankaların sunduğu ek avantajlara göre değişiklik göstermektedir. . İşte, Mayıs 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesinde son durum
Mayıs 2025 itibarıyla emekli maaşını bankalara taşıyan vatandaşlar için promosyon kampanyaları güncellendi. Kamu ve özel bankalar, SGK emeklilerine yönelik cazip teklifler sunarak rekabeti artırdı. Promosyon tutarları, emekli maaşının miktarına ve bankaların sunduğu ek avantajlara göre değişiklik göstermektedir.
ZİRAAT BANKASI
Bankanın da yaptığı açıklamaya göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmakta.
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.