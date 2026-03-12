Emekli bayram ikramiyesi 2026: Kimler bayram ikramiyesi alacak? İşte bayram ikramiyesi ödeme takvimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi ve maaş ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yapılacak bayram ikramiyelerinin her yıl olduğu gibi bayramdan önce hesaplara yatırılacağını, ayrıca mart ayına ait emekli maaşlarının da öne çekileceğini duyurdu.