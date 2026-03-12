Emekli bayram ikramiyesi 2026: Kimler bayram ikramiyesi alacak? İşte bayram ikramiyesi ödeme takvimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan, emeklilerin hem maaşlarının hem de bayram ikramiyelerinin aynı dönemde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Peki SSK, Bağ-Kur ile dul ve yetim aylığı alanların ikramiye ve maaş ödemeleri hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi ve maaş ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yapılacak bayram ikramiyelerinin her yıl olduğu gibi bayramdan önce hesaplara yatırılacağını, ayrıca mart ayına ait emekli maaşlarının da öne çekileceğini duyurdu.
MAAŞ VE İKRAMİYE AYNI ANDA ÖDENECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, emeklilerin mart ayı maaşlarının öne alınacağını belirterek ödemelerin 14 Mart'tan itibaren başlayacağını söyledi.
Böylece emekliler hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini aynı dönemde hesaplarında görecek.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
Bayram ikramiyesi geniş bir hak sahibi grubunu kapsıyor.
Ödemeden yararlanacak kişiler arasında:
SSK (4A) emeklileri
Bağ-Kur (4B) emeklileri
Emekli Sandığı (4C) emeklileri
Malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar
Sürekli iş göremezlik geliri bulunanlar
Dul ve yetim aylığı alanlar (hisseleri oranında)