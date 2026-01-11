Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Ankara'dan kulis bilgisi geldi

Geçen yıl her bayram için 4 bin TL olarak ödenen ikramiyelerin bu yıl artıp artmayacağı merak konusu olurken, gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Bayram ikramiyelerine ilişkin olası düzenlemeler ve güncel gelişmeler yakından takip ediliyor.