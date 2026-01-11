Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Ankara'dan kulis bilgisi geldi
En düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye yükselmesinin ardından şimdi ise milyonlarca emekli bayramlarda geçen yıl her bir bayram için 4.000 TL olarak ödenen ikramiyelerin bu yıl artıp artmayacağını merak ediyor. Peki bu yıl emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar...
Geçen yıl her bayram için 4 bin TL olarak ödenen ikramiyelerin bu yıl artıp artmayacağı merak konusu olurken, gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Bayram ikramiyelerine ilişkin olası düzenlemeler ve güncel gelişmeler yakından takip ediliyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 12,19 olarak netleşirken, memur ve memur emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 18,60 oranında zam yapıldı.
Bu artışla birlikte Aralık ayında 16 bin 881 TL seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşı, altı aylık enflasyon farkının yansıtılmasıyla 18 bin 839 TL’ye yükseldi. Düzenleme, emeklilerin gelirlerinde yılın ilk yarısı için belirleyici oldu.