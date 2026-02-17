Emekli bayram ikramiyesi bu yıl ne kadar olacak? Kim, ne kadar bayram ikramiyesi alacak?

Kök aylığı düşük olan yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı, memur zam oranına yaklaştırılarak yükseltildi. Bu düzenleme sonrası en düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 889 liraya, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ise yaklaşık 20 bin TL seviyesine çıkarıldı.