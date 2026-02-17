Emekli bayram ikramiyesi bu yıl ne kadar olacak? Kim, ne kadar bayram ikramiyesi alacak?
Milyonlarca emekli için bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak konusu. Maaşlara yapılan zammın ardından bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak edenler gözünü hükümete çevirdi. Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması beklenen bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl 4.000 TL olarak ödenmişti. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere iki kez ödenen bayram ikramiyesi için araştırmalar başladı. Peki Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Kim, ne kadar bayram ikramiyesi alacak?
Emekliler başta olmak üzere dul ve yetim vatandaşlar için bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
Yapılan düzenlemeyle, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 12,19 oranında artış yapılırken, memurlar ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 18,60 olarak belirlendi.
Kök aylığı düşük olan yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı, memur zam oranına yaklaştırılarak yükseltildi. Bu düzenleme sonrası en düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 889 liraya, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ise yaklaşık 20 bin TL seviyesine çıkarıldı.