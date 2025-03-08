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  4. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 3 farklı rakam masadaydı, bir alternatif öne çıktı

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 3 farklı rakam masadaydı, bir alternatif öne çıktı

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyor. 3 bin liralık bayram ikramiyesini artıracak yasa teklifi TBMM'ye sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar ve AK Parti kurmayları 3 bin lira olan ikramiyede artış için 3 rakam üzerinde durdu. Uzun tartışmalar sonunda bir rakam ağır bastı... İşte detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 3 farklı rakam masadaydı, bir alternatif öne çıktı - Sayfa 1

AK Parti, 16,5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren ve 3 bin liralık bayram ikramiyesini artıran yasa teklifini 10 Mart Pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunacak.

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 3 farklı rakam masadaydı, bir alternatif öne çıktı - Sayfa 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanları ile AK Parti'nin ekonomi kurmayları bir toplantı yaptı.

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 3 farklı rakam masadaydı, bir alternatif öne çıktı - Sayfa 3

Toplantıda emekliye verilecek bayram ikramiyesi artışı konuşuldu. Bakanlar ve AK parti kurmayları şu anda 3 bin lira olan ikramiyede artış için 3 rakam üzerinde durdu.

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 3 farklı rakam masadaydı, bir alternatif öne çıktı - Sayfa 4

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre bu rakamlar 500 lira, 750 lira ve bin lira olarak sıralandı.

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