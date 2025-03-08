Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 3 farklı rakam masadaydı, bir alternatif öne çıktı
Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyor. 3 bin liralık bayram ikramiyesini artıracak yasa teklifi TBMM'ye sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar ve AK Parti kurmayları 3 bin lira olan ikramiyede artış için 3 rakam üzerinde durdu. Uzun tartışmalar sonunda bir rakam ağır bastı... İşte detaylar...
AK Parti, 16,5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren ve 3 bin liralık bayram ikramiyesini artıran yasa teklifini 10 Mart Pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanları ile AK Parti'nin ekonomi kurmayları bir toplantı yaptı.
Toplantıda emekliye verilecek bayram ikramiyesi artışı konuşuldu. Bakanlar ve AK parti kurmayları şu anda 3 bin lira olan ikramiyede artış için 3 rakam üzerinde durdu.