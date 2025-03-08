Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 3 farklı rakam masadaydı, bir alternatif öne çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanları ile AK Parti'nin ekonomi kurmayları bir toplantı yaptı.