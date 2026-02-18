  1. Ekonomim
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Hangi rakam konuşuluyor? Kimler ikramiye alacak?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki ikramiyeye ne kadar zam yapılacak? Kulislerde ikramiye için hangi rakam konuşuluyor?? İkramiyeyi kimler alacak? İkramiye ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...

Yarın başlayacak Ramazan ile birlikte emekliler de bayram ikramiyelerinin ne kadar olacğaını merak etmeye başladı.

17 milyon civarındaki emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri konusunda da geri sayım başladı.

Şu anda 4 bin TL olan bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye çıkarılabileceği iddia ediliyor.

Bu artışın bütçeye 150 milyar TL üzerinde etki oluşturacağı hesaplanırken, bayram ikramiyesine ilişkin düzenlemenin TBMM'ye sunulacak torba teklife eklenmesi planlanıyor.

