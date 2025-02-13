Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte bayram ikramiyesi ödemeleri için öne çıkan 3 formül

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALIYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ikramiye ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de veriliyor.