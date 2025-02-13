Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte bayram ikramiyesi ödemeleri için öne çıkan 3 formül
Geçen yıl yüzde 50 oranında artırılan emekli bayram ikramiyesi için süreç yeniden başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerle ilgili yeni bir çalışma yapacaklarını söyledi. Işıkhan'ın açıklamalarının ardından emekli bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi için masadaki 3 formül...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilki mart ayında yapılacak emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin artışına ilişkin bir çalışma yapacaklarını duyurdu. Peki yeni emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emeklilik başvurusu yapanlar da ikramiye alabilecek mi?
GÖZLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE YAPILACAK ZAMDA
Milyonlarca emekli ile dul ve yetim maaşı alanların ödemeleri, ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte arttı. Yüzde 15,75 oranında zamlanan yeni maaşlar hesaplara yatırıldı. Ardından taban maaş da artırıldı ve zam farkları hesaplara yattı.
Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde yılın ilk emekli ikramiyesi için süreç başladı. Yeni rakamın ne kadar olacağı merak ediliyor.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALIYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ikramiye ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de veriliyor.