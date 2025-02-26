Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte gündemdeki rakamlar...
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına çevrildi. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İkramiye için hangi rakamlar gündemde? İşte detaylar...
Ramazan’a sayılı günler kala emekliler, bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki ikramiyelere zam yapılacak mı?
Konuyla ilgili ilk resmi açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda yapmış ve “Nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa değerlendirmeleri yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.
İklim Kanunu yasa teklifine ilişkin düzenlenen basın toplasında emekli bayram ikramiyesiyle ilgili soruyu yanıtlayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, gündemlerinde henüz öyle bir çalışma olmadığını söylemişti.