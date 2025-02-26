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  4. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte gündemdeki rakamlar...

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte gündemdeki rakamlar...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına çevrildi. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İkramiye için hangi rakamlar gündemde? İşte detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte gündemdeki rakamlar... - Sayfa 1

Ramazan’a sayılı günler kala emekliler, bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki ikramiyelere zam yapılacak mı?

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte gündemdeki rakamlar... - Sayfa 2

Konuyla ilgili ilk resmi açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda yapmış ve “Nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa değerlendirmeleri yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte gündemdeki rakamlar... - Sayfa 3

İklim Kanunu yasa teklifine ilişkin düzenlenen basın toplasında emekli bayram ikramiyesiyle ilgili soruyu yanıtlayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, gündemlerinde henüz öyle bir çalışma olmadığını söylemişti.

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte gündemdeki rakamlar... - Sayfa 4

Bayram ikramiyesinin 21 Şubat'taki Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda gündeme gelebileceği iddia ediliyordu. Ancak beklentilerin aksine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli ikramiyelerinin Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında gündeme gelmeyeceğini açıklamıştı.

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