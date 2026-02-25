Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar...
Emekli, dul ve yetim aylığı alan milyonlarca kişi, bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyor. Kulislerde bayram ikramiyesi için üç farklı rakam öne çıkıyor. Peki ikramiye kimlere ödenecek? İkramiye ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte detaylar...
Emekli, dul ve yetim aylığı alan milyonlarca kişi bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.
1 | 12
Henüz resmi bir açıklama yok ama kulislerde 5 bin, 5 bin 500 ve 6 bin TL olmak üzere üç farklı rakam konuşuluyor.
2 | 12
İkramiyenin 5 bin TL olması halinde emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 10 bin TL alacak.
3 | 12