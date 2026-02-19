  1. Ekonomim
  4. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar...

Emekli, dul ve yetim aylığı alan milyonlarca kişi, bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyor. Kulislerde bayram ikramiyesi için 5 bin ile 6 bin TL arasında üç farklı rakam konuşuluyor. Peki ikramiye kimlere ödenecek? İkramiye ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte detaylar...

Emekli, dul ve yetim aylığı alan milyonlarca kişi bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.

Henüz resmi bir açıklama yok ama Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre kulislerde 5 bin, 5 bin 500 ve 6 bin TL olmak üzere üç farklı rakam konuşuluyor.

İkramiyenin 5 bin TL olması halinde emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 10 bin TL alacak.

Tutarın 5 bin 500 TL’ye çıkarılması durumunda iki bayram için toplam ödeme 11 bin TL’ye yükselecek.

