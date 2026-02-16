  1. Ekonomim
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki ikramiyeye ne kadar zam yapılacak? İkramiye için hangi rakam öne çıkıyor? İkramiyeyi kimler alacak? İkramiye ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...

Perşembe günü başlayacak Ramazan ile birlikte emekliler de bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak etmeye başladı.

17 milyon civarındaki emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri konusunda da geri sayım başladı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre 4 bin TL olan bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye çıkarılabileceği konuşuluyor.

Bu artışın bütçeye 150 milyar TL üzerinde etki oluşturacağı hesaplanırken, bayram ikramiyesine ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulacak torba teklife eklenmesi planlanıyor.

