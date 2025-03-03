Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte zam senaryoları....
Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı da milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Zam için hangi rakamlar konuşuluyor? İşte detaylar...
Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri ile ilgili çalışma yapılacağını açıklamıştı.
Yaklaşık 16.5 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren bayram ikramiyesine yönelik çalışmaların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.
Yeni emekli ikramiyesi Ramazan Bayramı'ndan önce belli olacak. Gözler yapılacak açıklamalara çevrilirken, emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri de merak ediliyor.