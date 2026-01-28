Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Kulislerde hangi rakamlar konuşuluyor?

Peki 2026 yılında emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? 2026 yılında Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek olan ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılabileceği konuşuluyor. Böylelikle iki bayramda ödenecek olan toplam ikramiye ödemelerinin 10 bin lira olması bekleniyor.