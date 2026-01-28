Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Kulislerde hangi rakamlar konuşuluyor?
En düşük emekli maaşının belli olmasının ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinde artış olup olmayacağını merak ediyor. Peki emekli bayram ikramiyesi için kulislerde hangi rakamlar konuşuluyor? İşte detaylar...
Son olarak 4 bin lira olarak uygulanan emekli bayram ikramiye tutarına zam geleceği tahmin ediliyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
Bayram ikramiyesi ilk kez 2018 yılında ödenmeye başlandı. İkramiyeler geçen yıl yapılan yüzde 33.33'lük artışla 4 bin liraya yükseltildi.
Peki 2026 yılında emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? 2026 yılında Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek olan ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılabileceği konuşuluyor. Böylelikle iki bayramda ödenecek olan toplam ikramiye ödemelerinin 10 bin lira olması bekleniyor.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmaları sonrasında belirlenecek ikramiye tutarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kabine toplantısında ele alınmasıyla birlikte, hükümetin ikramiyeye ilişkin kanuni düzenlemeyi Ramazan ayı içinde TBMM'ye sunması bekleniyor.