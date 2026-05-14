Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Kimler ikramiye alacak?
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri başta olmak üzere milyonlara emekli çifte bayram yaşayacak. Emekli aylığı ve 4 bin liralık bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. Peki bayram ikramiyesini kimler alacak? İkramiye ve aylık ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme takvimi...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli aylığı ve bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı.
EMEKLi BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
2018'de uygulamaya sokulan bayram ikramiyesi, 2025 yılında yüzde 33.33'lük artışla 4 bin TL'ye yükseltilmişti. 2026'da da bayram ikramiyesi 4 bin TL'de kaldı.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
Bayram ikramiyelerini "SGK'den emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak.