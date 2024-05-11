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Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde: Artış yapılacak mı?

Hayat pahalılığı karşısında aylıkları eriyen emeklilerin göze bayram ikramiyesinde. Geçtiğimiz yıl 2 bin lira olan bayram ikramiyesi bu yıl 3 bin lira olarak hesaplara yatacak. Peki emekli ikramiyelerinde artış olacak mı? Ne zaman hesaplara yatacak?

Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde: Artış yapılacak mı? - Sayfa 1

Aylıkları açlık sınırının altında kalan milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak diye bekliyor. Geçtiğimiz yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi 2024 yılında 3 bin lira olarak yatırılmaya başladı.

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Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde: Artış yapılacak mı? - Sayfa 2

Emekli vatandaşlar için önemli bir ek gelir olan emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz aylarda arttırıldı. Emekliler iki bayramda toplam 6 bin lira emekli ikramiyesi alacak.

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Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde: Artış yapılacak mı? - Sayfa 3

Zamlı emekli bayram ikramiyesi Kurban bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak.

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Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde: Artış yapılacak mı? - Sayfa 4

Üç bin lira olarak hesaplara yatacak olan ilk emekli bayram ikramiyesi, Kurban bayramından önceki hafta olan 5 Haziran - 10 Haziran arasında yatırılması bekleniyor.

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