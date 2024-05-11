Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde: Artış yapılacak mı?
Hayat pahalılığı karşısında aylıkları eriyen emeklilerin göze bayram ikramiyesinde. Geçtiğimiz yıl 2 bin lira olan bayram ikramiyesi bu yıl 3 bin lira olarak hesaplara yatacak. Peki emekli ikramiyelerinde artış olacak mı? Ne zaman hesaplara yatacak?
Aylıkları açlık sınırının altında kalan milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak diye bekliyor. Geçtiğimiz yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi 2024 yılında 3 bin lira olarak yatırılmaya başladı.
Emekli vatandaşlar için önemli bir ek gelir olan emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz aylarda arttırıldı. Emekliler iki bayramda toplam 6 bin lira emekli ikramiyesi alacak.
Zamlı emekli bayram ikramiyesi Kurban bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak.
Üç bin lira olarak hesaplara yatacak olan ilk emekli bayram ikramiyesi, Kurban bayramından önceki hafta olan 5 Haziran - 10 Haziran arasında yatırılması bekleniyor.