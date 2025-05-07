Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyesi ödeme tarihleri merak ediliyor. Bu yıl ikramiyelere yüzde 33,33 oranında zam yapılmış ve böylece emekli bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya yükselmişti. Peki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...
Yüzde 33,33’lük zam sonrası emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin liraya yükseldi. Böylece bu yıl emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere toplam 8 bin lira tutarında ikramiye ödemesi almaya hak kazandı.
Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor.
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri için Bakan Vedat Işıkhan açıklamaları ve SGK duyuruları yakından takip ediliyor. Peki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?