Emekli bayram ikramiyesinde 4'lü formül! Ödemeler tek tek hesaplandı, işte masadaki rakamlar

İkramiye için 4 formül masada

İkramiye artışı için çeşitli formüller de konuşuluyor. İlk formül, halen 3 bin lira olan ikramiyeye 6 aylık enflasyonun yansıtılmasını içeriyor. Buna göre; ikramiye yüzde 15.75 artışla 3 bin 472 liraya, yuvarlama yapılırsa da 3 bin 500 liraya çıkacak.