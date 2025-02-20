Emekli bayram ikramiyesinde 4'lü formül! Ödemeler tek tek hesaplandı, işte masadaki rakamlar
Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinde artış için gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. İkramiyeler için dört formül öne çıkıyor. Mart ayında yapılacak ilk ödemeden Şubat sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da yararlanacak. Peki, hangi formüller masada? İşte masadaki rakamlar
Emeklilerin bayram ikramiyesinde artış için gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. Ekonomi yönetimi, ilki Mart, ikincisi Haziran ayında verilecek ikramiyenin tutarının yükseltilmesi konusunu önümüzdeki günlerde görüşmeye hazırlanıyor.
İkramiye için 4 formül masada
İkramiye artışı için çeşitli formüller de konuşuluyor. İlk formül, halen 3 bin lira olan ikramiyeye 6 aylık enflasyonun yansıtılmasını içeriyor. Buna göre; ikramiye yüzde 15.75 artışla 3 bin 472 liraya, yuvarlama yapılırsa da 3 bin 500 liraya çıkacak.
İkinci formüle göre de ikramiyeye yüzde 44.38 çıkan 2024 yılı enflasyonu yansıtılabilecek. Eğer, ikramiye bu oranda artırılırsa, emeklilere bayram başına 4 bin 331 lira ödeme yapılabilecek.