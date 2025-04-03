Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 1.000 TL bayram ikramiyesi farkı için nihai karar açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı kapsamında daha önce ödenen 3 bin TL'nin ardından, kalan 1.000 TL'nin de hak sahiplerine bugün ödenmeye başlanacağını duyurdu.
SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz" denildi.
Bu ödeme ile birlikte, toplamda 4 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyesinin tamamı emeklilere ulaştırılmış olacak.
Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17-21 arasında olanlara 3 Nisan'da, 22-26 arasında olanlara ise 4 Nisan'da ikramiye farkları ödenecek.