  4. Emekli bayram ikramiyesinde kritik viraj! Uzman isim duyurdu: Masadaki iki rakam netleşiyor

Mart ayının ortasında milyonlarca emeklinin hesabına yatırılması beklenen Ramazan Bayramı ikramiyesinin tutarı merak konusu olmaya devam ediyor. İkramiye artışına ilişkin yürütülen toplantılarda sona yaklaşılırken, değerlendirmeye alınan iki olası rakam da netleşmeye başladı. SGK Uzmanı İsa Karakaş, bayram ikramiyesi sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da devreye girebileceğini belirterek, zam senaryolarına ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Son üç yıldır refah payı artışı alamayan milyonlarca emekli, ocak ayında beklenenin altında kalan enflasyon zammının ardından gözünü bayram ikramiyelerine çevirdi. İlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri, geçtiğimiz yıl her bayram için 4 bin TL olarak hesaplara yatırılmıştı.

Bu yıl ödenecek ikramiyenin ne kadar olacağı merak edilirken, SGK Uzmanı İsa Karakaş, gündeme gelen iki olası rakamı kamuoyuyla paylaştı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÜRECE DAHİL OLABİLİR"

“Şu an ortada netleşmiş bir çalışma bulunmuyor. Bu konuda belirleyici olan ekonomi yönetimidir. İkramiye, devlet hazinesinden karşılanan bir destektir. Ankara kulislerinden takip ettiğimiz kadarıyla yüzde 25 ile yüzde 50 arasında bir artış formülü konuşuluyor.

Yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibi bulunuyor. Yüzde 25’lik bir artış yapılması halinde ikramiyenin 5 bin TL seviyesine çıkması öngörülüyor. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı’nın inisiyatif kullanması durumunda bu tutar 5 bin 500 TL’ye, hatta 6 bin TL’ye kadar yükselebilir.

