Emekli bayram ikramiyesinde yeni gelişme: Hesaplara ne zaman yatacak? İşte konuşulan tarih
Emekliye Kurban Bayramı için 3 bin TL ikramiye verilecek? Peki bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Tarih belli oldu mu? İşte detaylar...
Emekliler bayram ikramiyelerini ne zaman alacağını merak ediyor. Emekli ikramiyesinin yatırılacağı tarihle ilgili yeni bir gelişme var.
16 milyon emeklinin Kurban Bayramı öncesi ikramiyeleri hesaplara yatacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyesi ödemesinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacağını ve bununla ilgili takvimin de yakında açıklanacağını belirtmişti.
İlk kez 1000 TL olarak uygulanmaya başlanan bayram ikramiyesi 2024 yılında Ramazan Bayramı öncesi 2000 TL'den yüzde 50 artışla 3000 TL'ye yükseltildi.