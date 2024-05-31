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  4. Emekli bayram ikramiyesinde yeni gelişme: Hesaplara ne zaman yatacak? İşte konuşulan tarih

Emekli bayram ikramiyesinde yeni gelişme: Hesaplara ne zaman yatacak? İşte konuşulan tarih

Emekliye Kurban Bayramı için 3 bin TL ikramiye verilecek? Peki bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Tarih belli oldu mu? İşte detaylar...

Emekli bayram ikramiyesinde yeni gelişme: Hesaplara ne zaman yatacak? İşte konuşulan tarih - Sayfa 1

Emekliler bayram ikramiyelerini ne zaman alacağını merak ediyor. Emekli ikramiyesinin yatırılacağı tarihle ilgili yeni bir gelişme var.

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Emekli bayram ikramiyesinde yeni gelişme: Hesaplara ne zaman yatacak? İşte konuşulan tarih - Sayfa 2

16 milyon emeklinin Kurban Bayramı öncesi ikramiyeleri hesaplara yatacak.

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Emekli bayram ikramiyesinde yeni gelişme: Hesaplara ne zaman yatacak? İşte konuşulan tarih - Sayfa 3

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyesi ödemesinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacağını ve bununla ilgili takvimin de yakında açıklanacağını belirtmişti.

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Emekli bayram ikramiyesinde yeni gelişme: Hesaplara ne zaman yatacak? İşte konuşulan tarih - Sayfa 4

İlk kez 1000 TL olarak uygulanmaya başlanan bayram ikramiyesi 2024 yılında Ramazan Bayramı öncesi 2000 TL'den yüzde 50 artışla 3000 TL'ye yükseltildi.

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