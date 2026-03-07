Emekli bayram ikramiyesine zam mı yapılacak? Kulislerde yeni iddia: Kararı Erdoğan verecek

  1. Ekonomim
Milyonlarca emekli bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. AK Parti'nin Meclis’e sunduğu ekonomik pakette şu anda 4 bin TL olarak ödenen ikramiyenin artırılmasına ilişkin madde yer almadı. Kulislerde olası bir artışın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanabileceği iddia ediliyor.

Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

AK Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu son ekonomik düzenleme paketinde bayram ikramiyesinin artırılmasına ilişkin bir madde yer almadı.

Emekliler mevcut durumda 4 bin lira olan bayram ikramiyesinin en az 5 bin liraya çıkarılmasını talep ediyor.

Ancak Meclis’e sunulan pakette bu yönde bir düzenleme bulunmuyor.

