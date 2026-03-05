Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran iddia
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi zammıyla ilgili konuşmuş ve bu yıl artış yapılmayacağını söylemişti. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, karamsarlığa yer olmadığını belirterek her an bir önerge ile artış yapılmasının mümkün olduğunu iddia etti.
Ekonomik düzenlemeler içeren 19 maddelik Torba Kanun teklifi Meclis'e sunuldu. SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, milyonlarca emekli ve çalışanın merakla beklediği Torba Kanun teklifinin detaylarını yazdı.
Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in emeklilerin bayram ikramiyesine bu yıl zam yapılmayacağını ifade etmişti.
İKRAMİYEYE HER AN ZAM GELEBİLİR Mİ?
Konuyla ilgili İsa Karakaş, ikramiye zammına kapıları açık bırakarak her an bir önerge ile artış yapılmasının mümkün olduğunu yazdı.