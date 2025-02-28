Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Uzmanından emeklileri üzecek tahmin

TAHMİNİNİ PAYLAŞTI

Doç. Dr. Yüksel, "Emekli maaşlarında veya ikramiyede yapılacak küçük bir artışın bütçeye ciddi bir yük getireceği malumunuzdur. Bu bakımdan ben emekli ikramiyelerinde ciddi bir artış yapılacağını düşünmüyorum. Ortalama 3 bin 500 TL civarlarına çıkartılacağını ifade edebilirim. Bu bakımdan emeklilerimizin büyük bir beklenti içerisinde olmamalarını tavsiye ediyorum" dedi.