Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Uzmanından emeklileri üzecek tahmin
Milyonlarca emekli, bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki emekli ikramiyesine zam yapılırsa ne kadar olacak? Uzmanı tahminini paylaştı.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri yeniden gündeme geldi.
2018 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde emeklilere ödenen ikramiyeler, geçtiğimiz yıl 3 bin TL olarak belirlenmişti.
Bu yıl ne kadar zam olacağı merak konusu olurken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
TAHMİNİNİ PAYLAŞTI
Doç. Dr. Yüksel, "Emekli maaşlarında veya ikramiyede yapılacak küçük bir artışın bütçeye ciddi bir yük getireceği malumunuzdur. Bu bakımdan ben emekli ikramiyelerinde ciddi bir artış yapılacağını düşünmüyorum. Ortalama 3 bin 500 TL civarlarına çıkartılacağını ifade edebilirim. Bu bakımdan emeklilerimizin büyük bir beklenti içerisinde olmamalarını tavsiye ediyorum" dedi.