Emekli bayram ikramiyesine zam yolda: İşte kulislerde konuşulan rakam
Emekli maaş zamları belli olduktan gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.Peki emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı? Hükümet kaynakları, bayram ikramiyeleri konusunda bir düzenleme yapılacağını ancak bütçe dengeleri açısından yüksek bir artış beklenmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri için hangi rakam konuşuluyor? İşte yanıtı...
Bu sene, maaş zammını az bulan emekliler, şimdiden bayram ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor.
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre hükümet kaynakları, bayram ikramiyeleri konusunda bir düzenleme yapılacağını ancak bütçe dengeleri açısından yüksek bir artış beklenmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.
KULİSLERDE HANGİ RAKAM KONUŞULUYOR?
Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’yi geçmeyeceği vurgulanıyor. Geçen yıl emeklilere iki dini bayramda 3’er bin TL ikramiye ödenmişti.
16 milyonu aşkın emekli, bayramda alacakları ikramiyeyi merak ediyor. Bu yılın başında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75, memur emeklileri ise yüzde 11.54 zam aldılar. Zamlı maaşlar henüz hesaplara yatmadı. En düşük emekli maaşı ise yüzde 15.75’lik enflasyon farkı dikkate alınarak 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. Bu konuyla ilgili kanun teklifi Meclis'te kabul edilip yasalaştıktan sonra emekli maaşlarına yansıyacak.