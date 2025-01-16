Emekli bayram ikramiyesine zam yolda: İşte kulislerde konuşulan rakam

16 milyonu aşkın emekli, bayramda alacakları ikramiyeyi merak ediyor. Bu yılın başında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75, memur emeklileri ise yüzde 11.54 zam aldılar. Zamlı maaşlar henüz hesaplara yatmadı. En düşük emekli maaşı ise yüzde 15.75’lik enflasyon farkı dikkate alınarak 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. Bu konuyla ilgili kanun teklifi Meclis'te kabul edilip yasalaştıktan sonra emekli maaşlarına yansıyacak.