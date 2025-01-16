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  4. Emekli bayram ikramiyesine zam yolda: İşte kulislerde konuşulan rakam

Emekli bayram ikramiyesine zam yolda: İşte kulislerde konuşulan rakam

Emekli maaş zamları belli olduktan gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.Peki emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı? Hükümet kaynakları, bayram ikramiyeleri konusunda bir düzenleme yapılacağını ancak bütçe dengeleri açısından yüksek bir artış beklenmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri için hangi rakam konuşuluyor? İşte yanıtı...

Emekli bayram ikramiyesine zam yolda: İşte kulislerde konuşulan rakam - Sayfa 1

Bu sene, maaş zammını az bulan emekliler, şimdiden bayram ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

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Emekli bayram ikramiyesine zam yolda: İşte kulislerde konuşulan rakam - Sayfa 2

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre hükümet kaynakları, bayram ikramiyeleri konusunda bir düzenleme yapılacağını ancak bütçe dengeleri açısından yüksek bir artış beklenmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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Emekli bayram ikramiyesine zam yolda: İşte kulislerde konuşulan rakam - Sayfa 3

KULİSLERDE HANGİ RAKAM KONUŞULUYOR?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’yi geçmeyeceği vurgulanıyor. Geçen yıl emeklilere iki dini bayramda 3’er bin TL ikramiye ödenmişti.

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Emekli bayram ikramiyesine zam yolda: İşte kulislerde konuşulan rakam - Sayfa 4

16 milyonu aşkın emekli, bayramda alacakları ikramiyeyi merak ediyor. Bu yılın başında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75, memur emeklileri ise yüzde 11.54 zam aldılar. Zamlı maaşlar henüz hesaplara yatmadı. En düşük emekli maaşı ise yüzde 15.75’lik enflasyon farkı dikkate alınarak 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. Bu konuyla ilgili kanun teklifi Meclis'te kabul edilip yasalaştıktan sonra emekli maaşlarına yansıyacak.

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