Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? SGK Başuzmanı, 'Kulis bilgisi' dedi, tarih verdi

EMEKLİ İKRAMİYELERİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

İkramiyelerin ödeme takvimiyle ilgili de konuşan Karakaş, "SGK ödeme için bir takvimlendirme yapacak ve ikramiyeler ona göre hesaplara geçecek. Bizim Ankara'daki kulis bilgilerimiz salı gününden itibaren başlayacağı yönünde. Yani en geç 3 Haziran Salı günü başlar, 5 Haziran Arife gününe kadar bütün ikramiyeler ödenir. Öncelikle SSK'lılardan başlanacak. Tahsis numarasına göre verilecek. BAĞ-KUR ve memur emeklilerine de bu şekilde ödenecek. Özetle önümüzdeki hafta salı günü bir ihtimal pazartesi de olabilir, ödemeler başlayacak, perşembe günü tamamlanacak" dedi.