Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? SGK Başuzmanı, 'Kulis bilgisi' dedi, tarih verdi
Memur ve emekli maaşlarının Kurban Bayramı öncesi yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyor. Milyonlarca memur ve emekli kararı beklerken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş konuyla ilgili açıklama yaptı. Ankara'dan aldığı kulis bilgilerini açıklayan Karakaş, Kabine toplantısını işaret edip bayram öncesi milyonlara ikramiye ve maaş müjdesi gelebileceğini söyledi.
Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında memur ve emekliyi yakından ilgilendiren açıklamalar yaptı. Karakaş, Ankara'dan aldığı kulis bilgilerini paylaştı.
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?
"İkramiyelere zam yapılacak mı?" sorusuna cevap veren Karakaş, "Emeklilik ikramiyesi ile ilgili bir yasal düzenleme beklemiyoruz. Zaten Ramazan Bayramı'nda 4 bin TL olmuştu. Kurban Bayramı'nda da 4 bin TL olacağını söyleyebiliriz" dedi.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?
İkramiyelerin ödeme takvimiyle ilgili de konuşan Karakaş, "SGK ödeme için bir takvimlendirme yapacak ve ikramiyeler ona göre hesaplara geçecek. Bizim Ankara'daki kulis bilgilerimiz salı gününden itibaren başlayacağı yönünde. Yani en geç 3 Haziran Salı günü başlar, 5 Haziran Arife gününe kadar bütün ikramiyeler ödenir. Öncelikle SSK'lılardan başlanacak. Tahsis numarasına göre verilecek. BAĞ-KUR ve memur emeklilerine de bu şekilde ödenecek. Özetle önümüzdeki hafta salı günü bir ihtimal pazartesi de olabilir, ödemeler başlayacak, perşembe günü tamamlanacak" dedi.