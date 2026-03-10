Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte tahmini ödeme takvimi
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca emekli, ikramiyelerin ne zaman hesaba yatacağını merak ediyor? Bu yıl Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma – 22 Mart 2026 Pazar günlerine denk geliyor. Peki ikramiye ödemeleri hesaplara ne zaman yatılır? İşte detaylar...
Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri ödemeleri için geri sayım başladı. Emeklilere şu andaki güncel durumda bayram ikramiyeleri her bayram için 4.000 TL olmak üzere toplamda iki bayramda 8.000 TL olarak ödeniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bu yıl Ramazan Bayramı 20 Mart 24 Mart tarihlerine denk geliyor. Bayram ikramiyelerinin diğer yıllarda olduğu gibi bu tarihten önce hesaplara yatması bekleniyor. İkramiye ödemeleri emeklilerin maaşlarını aldıkları hesaplara yatacak.
Bayram ikramiyesi ödemeleri için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Ödemelerin hangi tarihlerde yatacağı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kamuoyuna duyurulacak. Böylelikle ikramiye ödemesi için resmi tarih açıklanacak.
TAHMİNİ ÖDEME TAKVİMİ İSE ŞÖYLE:
Ancak ikramiyeler için tahmini ödeme takvimi şöyle:
• Bağ-Kur emeklileri (maaş günü 25-28 olanlar): 9 Mart
• Emekli Sandığı emeklileri: 10 Mart
• SSK emeklileri (maaş günü 17-19 olanlar): 11 Mart
• SSK emeklileri (maaş günü 20-22 olanlar): 12 Mart
• SSK emeklileri (maaş günü 23-26 olanlar): 13 Mart