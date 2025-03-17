Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor, gözler TBMM'de: Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte o tarihler...
Emeklinin bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltecek kanun teklifi, yeni haftada Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklif Genel Kurul'dan geçerse ödemeler ne zaman yapılacak? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren o tarihler...
Şu anda 3 bin lira olan bayram ikramiyesini 4 bin liraya çıkaracak teklif, yarın Genel Kurul'da görüşülecek.
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Emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye ödeme yapılacak. Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.
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