  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor, gözler TBMM'de: Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte o tarihler...

Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor, gözler TBMM'de: Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte o tarihler...

Emeklinin bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltecek kanun teklifi, yeni haftada Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklif Genel Kurul'dan geçerse ödemeler ne zaman yapılacak? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren o tarihler...

Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor, gözler TBMM'de: Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte o tarihler... - Sayfa 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada emekli ikramiyesi görüşülecek.

1 | 5
Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor, gözler TBMM'de: Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte o tarihler... - Sayfa 2

Şu anda 3 bin lira olan bayram ikramiyesini 4 bin liraya çıkaracak teklif, yarın Genel Kurul'da görüşülecek.

2 | 5
Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor, gözler TBMM'de: Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte o tarihler... - Sayfa 3

Emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye ödeme yapılacak. Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.

3 | 5
Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor, gözler TBMM'de: Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte o tarihler... - Sayfa 4

İKRAMİYELER NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

NTV'de yer alan habere göre Genel Kurul'da teklifin kabul edilmesi ile birlikte ikramiye ödemelerinin 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

4 | 5