Emekli ikramiyesi artırılacak mı? AK Partili kaynaklardan açıklama geldi
Emekliye verilen bayram ikramiyesinin artırılması için gözler Meclis'te olacak. Edinilen bilgiye göre emekli ikramiyesinin artırılmasına ilişkin önümüzdeki hafta meclise düzenleme getirilebilir. İşte detaylar...
Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinde bir artış olup olmayacağını merakla bekliyor. İkramiye zammı konusunda kararın Meclis’ten çıkıp çıkmayacağı ise dikkatle takip ediliyor.
Edinilen bilgiye göre emekli ikramiyesinin artırılmasına ilişkin önümüzdeki hafta meclise düzenleme getirilebilir
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in önümüzdeki günlerde bir toplantı yapması bekleniyor.