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  4. Emekli ikramiyesi artırılacak mı? AK Partili kaynaklardan açıklama geldi

Emekli ikramiyesi artırılacak mı? AK Partili kaynaklardan açıklama geldi

Emekliye verilen bayram ikramiyesinin artırılması için gözler Meclis'te olacak. Edinilen bilgiye göre emekli ikramiyesinin artırılmasına ilişkin önümüzdeki hafta meclise düzenleme getirilebilir. İşte detaylar...

Emekli ikramiyesi artırılacak mı? AK Partili kaynaklardan açıklama geldi - Sayfa 1

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinde bir artış olup olmayacağını merakla bekliyor. İkramiye zammı konusunda kararın Meclis’ten çıkıp çıkmayacağı ise dikkatle takip ediliyor.

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Emekli ikramiyesi artırılacak mı? AK Partili kaynaklardan açıklama geldi - Sayfa 2

Edinilen bilgiye göre emekli ikramiyesinin artırılmasına ilişkin önümüzdeki hafta meclise düzenleme getirilebilir

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Emekli ikramiyesi artırılacak mı? AK Partili kaynaklardan açıklama geldi - Sayfa 3

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in önümüzdeki günlerde bir toplantı yapması bekleniyor.

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Emekli ikramiyesi artırılacak mı? AK Partili kaynaklardan açıklama geldi - Sayfa 4

UZLAŞI ÇIKARSA DÜZENLEME SUNULACAK TORBA KANUNA EKLENECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe nedeniyle ikramiyelerin artırılmasına temkinli yaklaşıyor. Toplantıda ikramiyelerin artırılması noktasında bir uzlaşı sağlanırsa Meclis'te düzenleme yapılması gerekiyor. 

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